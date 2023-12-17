Российская армия с каждым днем приближается к достижению своих целей в конфликте на территории Украины. Об этом со ссылкой на заявление вице-маршала авиации Британии в отставке Шона Белла пишет в своем материале издание Daily Express.

«Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем. Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе. Все эти ссоры играют на руку Владимиру Путину», – рассказал Белл.

По его словам, план Путина с затягиванием конфликта на фоне усталости от поддержки Киева западными странами начал приносить свои плоды. Из-за разногласий по поводу принятия решения о долгосрочной поддержки Украины Киев оказался в очень уязвимом положении – без достаточного количества бронетехники и боеприпасов.