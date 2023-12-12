Информация об атаке на танкер противокорабельной ракетой у берегов Йемена из района, находящегося под контролем хуситов, была подтверждена центральным командованием США (CENTCOM). Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Моторный танкер Strinda подвергся атаке, согласно оценке, противокорабельной крылатой ракеты (ASCM), выпущенной из контролируемого хуситами района в Йемене при прохождении судна через Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в РФ) CENTCOM.

Известно, что ракетная атака на танкер Strinda, который ходит под норвежским флагом, была осуществлена около 16:00 (EST – североамериканское восточное время) 11 декабря. Экипаж торгового судна сообщил о пожаре на судне, который произошел сразу после атаки, и подал сигнал бедствия. На помощь морякам пришел экипаж американского военного корабля USS Mason, находившийся поблизости.