14-летняя школьница из поселка Решетиха, расположенного в Нижегородской области, Елизавета Бурлакова рассказала дзержинскому блогеру Алексею Алексееву о своей подготовке к участию в шоу и впечатлениях от выступления на одной сцене со звездами российской эстрады.

По словам девочки, она решила подать заявку на участие в шоу «Перепой звезду» вместе со своим педагогом по вокалу. Нижегородская школьница призналась, что вовсе не ожидала положительного ответа. Однако после подтверждения о своем участии в шоу, она начала изнурительные репетиции.

«Репетировали с утра до ночи, и съемки также проходили с утра до ночи», – рассказала Лиза.

Самым сложным съемочным периодом для 14-летней школьницы стал июль, когда ей нужно было совмещать участие в проекте со сдачей ОГЭ. При этом больше всего ее пугала не публика, а члены жюри.

«Особенно тот взгляд Ларисы Гузеевой, очень страшный», – вспоминает девочка.

А вот выступление с популярной певицей Нюшей прошло очень хорошо, поскольку артистка перед выходом на сцену познакомилась со всеми участниками шоу и поддержала их.