Российский боец из Салаватского района Башкирии с позывным «Зубник» был мобилизован в сентябре прошлого года. Он был награжден двумя медалями, в том числе и медалью имени Суворова. Отмечается, что «Зубник» проявил героизм в зоне спецоперации на территории ДНР. Он вынес из-под огня противника двоих раненных товарищей.

Боец рассказал о событиях, в результате которых он получил медаль имени Суворова. По словам военнослужащего, вместе со своими боевыми товарищами он выполнял боевое задание по штурму газокомпрессорной станции, где находились украинские боевики. По итогу российские бойцы оказались под интенсивным артиллерийским огнем противника.

В условиях мощного огня ствольной артиллерии и минометов со стороны ВСУ «Зубник» вынес двоих своих раненных товарищей из разрушенного блиндажа. Он доставил раненных в тыловой медпункт, тем самым спас их жизни. За совершенных подвиг боец был награжден медалью имени Суворова.