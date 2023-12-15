Боец ММА и блогер Саша Стоун, задавший накануне вопрос российскому президенту о развитии блогерской сферы в стране во время «Прямой линии», пообщался с журналистами. Он восхитился российской фигуристкой Евгенией Медведевой и бойцом ММА Федором Емельяненко.

По словам блогера, российская фигуристка Евгения Медведева является гордостью страны. Он подчеркнул, что, несмотря на свой возраст, спортсменка многое сделала для развития спорта. Саша Стоун отметил, что будет рад принять участие в проекте, где будет Медведева. Он мечтает взять у спортсменки несколько уроков по фигурному катанию.

Также Саша Стоун признал величие бойца ММА Федора Емельяненко. Именно он является его кумиром, с которого всегда брал пример.

«Это человек, который привил интерес к спорту миллионам молодых ребят, и первое действительно громкое наше имя. С самого детства я брал с него пример», – подчеркнул Стоун.

Блогер отметил также, что не меньшей легендой ММА является Хабиб Нурмагомедов. Он порекомендовал молодому поколению брать пример именно с таких героев нашей страны.