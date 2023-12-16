Известная блогер Елена Блиновская не смогла платить работу своих сотрудников из-за арестованных счетов. В связи с этим большое количество сотрудников, занимавшихся организацией ее марафонов, решили уволиться.

По информации Телеграм-канала Mash, Блиновская потеряла более 400 сотрудников. Люди уволились, так как не получали заработную плату из-за ареста счетов компании Блиновской. По информации ТГ, средняя заработная плата сотрудника компании Блиновской составляла 60 тысяч рублей.

Напомним, что блогер Елена Блиновская, являющаяся основателем проекта «Марафон желаний» пребывает под следствием из-за уклонения от уплаты налогов с апреля 2023 года. По имеющейся информации, предприниматель задолжала государству 918 миллионов рублей. Счета компании Блиновской были арестованы. Их общая сумма составляет 64 миллиарда рублей.

Блогер до сих пор находится под домашним арестом. Судом продлена мера пресечения до 26 января 2024 года.