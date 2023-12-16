Генеральный штаб ВС Украины принял решение приостановить попытки вернуть под свой контроль потерянные территории, полностью пересмотрев стратегию ведения боевых действий на фронте. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Bild*.

Автор статьи отмечает, что в настоящий момент основным приоритетом Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения является нанесение как можно большего урона живой силе и бронетехнике противника.

«Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем», – пишет немецкий обозреватель.

Отступая с невыгодных рубежей на фронте, украинские военнослужащие основательно минируют свои бывшие позиции. При этом командование надеется в ближайшем будущем получить дальнобойные крылатые ракеты TACMS или Taurus, а также современные самолеты F-16 или JAS 39, чтобы перейти в новое контрнаступление.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.