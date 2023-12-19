Ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит штатными средствами противовоздушной обороны в небе над Калужской областью. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Командование ВС Украины пыталось нанести удар по объектам, расположенным на территории Российской Федерации с помощью ударного дрона самолетного типа. Украинский беспилотник был сбит в небе над Калужской областью в 11:10 по московскому времени.

«Сегодня на территории Козельского района средствами противовоздушной обороны сбит БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – написал в своем Телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Напомним, что в небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны ВС России было сбито три украинских ударных дрона за минувшие сутки.