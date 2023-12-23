Нашумевший российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был снят по мотивам книги писателя Роберта Гараева. По завершению сериала автор романа назвал своего любимого персонажа. И им оказался не один из «пацанов», а второстепенный герой – окодовец Денис Коневич.

По словам Гараева, актер исполнивший роль комсомольца, прекрасно вжился в роль, передал доброту и вежливость в общении.

«Не из-за того что я какой-то фанат окодовцев, просто вот он какой-то наивный, немного из советского времени. Как он уговаривает Марата ласково, как актер подходит к роли, как он участвует в однокадровых», – рассказал писатель.

Кроме того, Роберт Гараев похвалили игру актеров, воплотивших на экране образы Марата и Кащея. Он назвал их работу точным попаданием в образ. Также среди любимых персонажей писатель назвал товарищей Вовы Адидаса.