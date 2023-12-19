На Донецком направлении позиции противника постоянно обстреливаются артиллерийскими установками 2С1 «Гвоздика». При этом артиллеристы ВС Украины практически не ведут ответный огонь из-за снарядного голода. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление командира взвода артиллеристов 1-го армейского корпуса с позывным «Грек».

«Наша непрерывная работа артиллерии под Донецком не дает противнику поднять голову. Ощущается его усталость, подавленное состояние и снарядный голод», – рассказал российский боец.

По его словам, позиции противника находятся под плотным огневым контролем со стороны российских сил. По передовым позициям артиллерийский огонь ведут САУ 2С1 «Гвоздика», а контрбатарейный огонь по выявленным позициям украинских артиллеристов ведут российские орудия более крупных калибров.

Боец с позывным «Грек» отметил, что по сравнению с прошлыми месяцами ощущается значительное снижение интенсивности снижения огня противника.