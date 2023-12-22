Соединенные Штаты наращивают низкоорбитальную спутниковую систему слежения за пусками ракет. Агентством космического развития (SDA) был заключен контракт с компанией Raytheon Technologies. Стоимость контракта составляет 250 миллионов долларов. По соглашению предусмотрена разработка и поставка 7 единиц аппаратов данного вида, включая поддержку, вывод их на орбиту и создание наземного центра управления.

Данные спутники включат в систему обнаружения ракетных запусков Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), которую разработало Агентство космического развития.

Еще в январе текущего года американского Агентство противоракетной обороны (MDA) и агентство космического развития начали разрабатывать гиперзвуковую систему противоракетной обороны. Она направлена на борьбу с гиперзвуковым оружием по типу российского «Циркона». Данная система состоит из сети спутников с большим обзорным полем с целью охвата земной поверхности максимально глобально.