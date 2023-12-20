Известный российский актер театра и кино Анатолий Белый, переехавший из России в Израиль после начала СВО, отреагировал на свой статус иностранного агента. 15 декабря Анатолий Белый был внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Данная информация появилась на сайте российского ведомства.

Актер-иноагент по этому поводу опубликовал пост, в котором попрощался с Родиной.

«Ну что, первый пост в качестве иностранного агента. Гамма чувств по этому поводу. Попал в действительно хорошую компанию. Честь быть в одном списке с такими людьми, но горечь ужасная. Бывшая родина пригвоздила к позорному столбу, но нет, я не чувствую себя опозоренным. Окей, я понял, родина, я все понял. Прощай!» – заявил Белый в своей Публикации.

Кроме того, по информации Минюста, Анатолий Белый также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях органами публичной власти РФ».