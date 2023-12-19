Современные беспилотники кардинальным образом поменяли характер ведения боевых действий в зоне СВО. С их помощью российские бойцы ведут не только разведку и поражают бронетехнику противника, но также помогают находить и эвакуировать раненных бойцов на поле боя и даже «научились» агитировать противника к сдаче в плен. Об этом в своем материале сообщает издание «АиФ».

В ходе спецоперации довольно распространенным явлением является разведка боем или вынужденное отступление во время штурма из-за плотного огня противника. При этом некоторые российские бойцы из-за полученных ран не могут самостоятельно отойти на исходные позиции.

«Похожая ситуация была с бойцом Алексеем с позывным Бабка, который был тяжело ранен и оказался в окопе с раненым украинским солдатом. Почти десять суток он полз к своим. Парня уже сочли погибшим, но его в итоге обнаружил оператор дрона, после чего Бабку вытащили на свои позиции и отправили в полевой госпиталь», – написал автор материала.

Еще один случай, когда оператор дрона спас российского бойца на поле боя, рассказал военкору Филиппу Прокудину российский десантник из батальона «Южный фронт» с позывным «Зохан». По его словам, во время штурма позиций противника один из его бойцов наступил на противопехотную мину и лишился стопы. Он смог доползти ближайшей ямы и спрятался там.

Подразделению пришлось отступить из-за плотного огня противника. При этом пропавшего бойца удалось найти оператору дрона, который подлетел к нему и сбросил записку «Мы русские, ползи за коптером». Также дрон сбросил солдату ВС РФ бутылку с водой и батончик. В результате боец дополз до зоны, где его смогли эвакуировать.

Также российские конструкторы создали специальный дрон «Дафни», оснащенный системой радиоэлектронной борьбы. С его помощью можно выводить на экран операторов украинских FPV-дронов изображение с надписью «149.200 вызывай “Волгу” и живи».