Жительница Великобритании, которой исполнился 101 год, раскрыла свой секрет долголетия. Ее слова приводит издание Reading Today.

Знаменитая долгожительница Глэдис Моррис родилась в 1922 году в Аксбридже, пригород Лондона. Женщина рассказала, что в молодости она была невероятно хорошенькой. Ее даже признали местной королевой красоты.

В период Второй мировой Глэдис несла службу в отделе министерства снабжения по разработке взрывчатых веществ, где и встретила своего будущего мужа Абеля. По завершению войны супруги много путешествовали по Европе. По словам Глэдис, им особенно полюбилась Венеция. За свою долгую жизнь женщина сменила несколько профессий. Но основной род ее деятельности – книгоиздание. Также она была управляющей собственного паба.

Секретом своего долголетия Глэдис Моррис называет активную физическую деятельность – езду на велосипеде, регулярные физические упражнения, работа в саду. Кроме того, по словам долгожительницы, она считает, что чернослив помогает ей поддерживать здоровье и придает силы. Женщина употребляет этот сухофрукт ежедневно.

Сейчас 101-летняя британка проживает в доме престарелых Parsons Grange в городке Шинфилд к югу от Рединга, графство Беркшир, куда переехала с 2022 года.