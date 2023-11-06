Самая одинокая овца Великобритании «скрывается» из-за протестующих зоозащитников

Спасенную овцу-отшельницу прячут от посторонних глаз после протеста активистов на ферме, где ее поселили, сообщает The Telegraph.

Фиона (на фото после стрижки), ставшая известной в октябре 2023-го в качестве самой одинокой овцы Британии, в минувшие выходные была спасена из двухлетней ловушки у подножия скал в заливе Кромарти-Ферт в Шотландском Хайленде.

Однако защитники прав животных выражают обеспокоенность по поводу планов перевезти спасенную овцу почти за 500 км в контактный зоопарк г. Дамфрис.

Недовольство зоозащитников

В онлайн-петиции, запущенной в субботу (4 ноября), говорится, что овца не заслуживает того, чтобы «превращаться в зрелище», и содержится призыв поместить Фиону в приют для животных в Глазго. К вечеру воскресенья это обращение собрало более 6500 подписей.

Фиона уже стала аккуратно остриженной овцой после того, как с нее сняли наросшую шерсть, но продолжает скрываться от общественности после того, как активисты Animal Rising, которые ранее в 2023-м пытались сорвать ряд известных скаковых состязаний, устроили акцию протеста на ферме «Далсконе» в Дамфрисе.

Представитель зоозащитной организации заявил, что это была «мирная, ненасильственная демонстрация», но «фермер Бен» (так он представится) с фермы «Далсконе» сообщил в своем видеоролике, опубликованном на «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ), что работников фермы и члены их семей были «запуганы» протестующими, запускавшими дронов и размахивающими плакатами «Свободу Фионе». Мужчина настаивал на том, чтоб у Фионы сейчас пятизвездочный дом и она в компании «прекрасных друзей».

«Очевидно, что на данный момент мы закрыты», – сообщил представитель «Далсконе». «Наш фермерский парк закрыт на зиму, на ближайшие пять месяцев, так что у нее еще полно времени, чтобы освоиться. Никто не будет ее беспокоить, мы просто лучше познакомимся с ней и позволим животному заниматься своими делами».

Он заявил, что изначально планировалось поместить спасенную овцу в общий загон, чтобы постепенно и под ветеринарным надзором знакомить с другими животными с фермы, но теперь это отложено. По словам представителя фермерского парка, Фиона сейчас находится в секретном месте. «Мы буквально стараемся дать ей лучший дом, который она только могла бы получить, но в данный момент это затруднено. И это вопиющий позор».

Джейми Мойес из Animal Rising заявил: «Мы приглашаем владельцев Далсконе поговорить с нами о переезде Фионы в приют для животных, где она сможет прожить свою жизнь безопасно и мирно, вдали от общественности. Контактные зоопарки – это стрессовая и неподходящая среда для большинства животных, в том числе для тех, которыми пренебрегали и оставляли в изоляции на протяжении последних двух лет».

Очень важная овца

Спасательную операцию Фионы организовал Кэмми Уилсон, стригаль овец из Эйршира, после того, как увидел в СМИ материалы о тяжелом положении животного. Его петиция с призывом о спасении овцы-отшельницы собрала более 50 000 подписей.

Уилсон, ведущий программы BBC «Landward», организовал спасение при помощи пяти человек и разместил видео об этом в интернете. Он рассказал: «Мы подняли эту овцу на невероятно крутой склон. Теперь она находится в особенном месте, которое многие из вас очень хорошо знают и вскоре смогут видеть бывшую отшельницу практически каждый день».

По словам Джейми Мойеса, сторонники Animal Rising намеревались организовать собственную спасательную операцию для одинокой овцы и даже заключили соглашение с местным землевладельцем о том, что Фиону после отвезут в приют в Глазго.

В петиции зоозащитников говорится: «Хотя мы рады, что она больше не является застрявшей у подножия скалы, но совершенно неуместно, что теперь ее выставили напоказ в контактном зоопарке. Нам нужно вновь сплотиться и обеспечить Фионе возможность прожить остаток ее жизни безопасно и мирно в приюте».