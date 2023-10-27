Два года овца одиноко живет в ловушке прибрежных скал Шотландии

Согласно The Telegraph, «самая одинокая овца» Британии была вновь замечена на пляже у подножия скал в Шотландском нагорье, где она находится в полном запустении.

Предпринимаются попытки организовать ее спасение из этой ловушки между скалами и морем. Для этого будет запущен дрон, чтобы проверить благополучие овцы после штормовых дней в середине октября.

Джиллиан Тернер впервые заметила овцу два года назад во время заплыва на каноэ вдоль побережья между деревнями Балинторе и Нигг. Тернер, жительница деревни Брора в графстве Сазерленд, понадеялась, что овце как-то удастся перебраться через скалу. Однако, когда члены ее каноэ-клуба недавно снова повторили путешествие на веслах между Балинторе и Нигг, она была в ужасе, увидев, что овца по-прежнему находится на том же месте.

«Животное заблеяло при нашем появлении и последовало за группой вдоль линии берега, прыгая с камня на камень, всю дорогу крича нам», – рассказала Тернер.

«При первой встрече ее шерсть была нормального годичного прироста, однако во время недавней нашей поездки шерстяной покров на овце стал огромным, свисающим сзади до самой земли».

Она добавила: «Бедная овца была одна по крайней мере два года – для стадного животного это настоящая пытка, и она, казалось, отчаянно пыталась вступить с нами в контакт в тех двух случаях, когда мы проплывали на веслах мимо нее».

«Это душераздирающе. Мы действительно думали, что она будет способна выбраться оттуда еще в тот первый год».

По словам Джиллиан Тернер, ее беспокоит, пережила ли одинокая овца недавний шторм Бабет (прошелся по Великобритании 18-22 октября 2023-го), добавив, что огромные приливные волны могли быть для животного «травматическими, если не фатальными».

Трудности спасения одинокой овцы

Судя по внешнему виду, животное не принадлежит к породе овец, традиционно выращиваемых местным фермерам. Предполагается, что она могла быть частью стада, временно пригнанного на выпас на луг, расположенный неподалеку.

«За последние пару лет местный овцевод и землевладелец предпринимал несколько попыток добраться до нее, но всякий раз был вынужден отказаться от высадки на этот участок берега из-за опасного скального ландшафта», – сообщила Джиллиан Тернер.

«Освещение этой истории в СМИ вызвало у него некоторую обеспокоенность, поскольку он опасается, что некоторые могут захотеть стать героями и попытаться спасти наконец овцу, однако получат травмы».

После того как Тернер вновь увидела овцу, она обратилась к экспертам с просьбой помочь в осуществлении полноценной спасательной операции, в том числе к горно-спасательной команде Кэрнгормса. Однако ей ответили, что профессиональные спасатели не в праве предпринимать самостоятельных действий, если не будут вызваны экстренными службами, такими как полиция или пожарная команда.

«Я также связалась с «Шотландским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными» (SSPCA) и их оператор отнесся к ситуации с овцой сочувственно, однако позже их инспектор перезвонил мне и сообщил, что эта овца им известна, но ей не грозит какая-либо опасность».

Она сказала, что понадобится жестко-надувная лодка, а также опытный фермер с собакой, чтобы поймать овцу.

«Она заслуживает того, чтобы ее спасли и дали несколько хороших лет в компании других овец», – заявила Тернер. «Поэтому надеюсь, что она скоро вернется в стадо».