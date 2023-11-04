Новозеландский писатель и бродкастер порекомендовал согражданам «Сталкер» Тарковского

По мнению Дэна Слевина, этот шедевр советской киноклассики, находящийся в списке «50 величайших фильмов всех времен» по версии британского издания о кино Sight & Sound, вознаграждает все усилия по его поиску для просмотра. Источник: RNZ.

Многим, когда вы используете термин «артхаус», на ум приходит такой фильм, как «Сталкер». Длинный, скучный, суровый философский трактат очень российского режиссера, который не поддается простому пониманию и, вероятно, требует многократного пересмотра, чтобы вообще что-то понять.

И тем не менее, для многих киноманов «Сталкер» является одним из самых полезных фильмов в этом британском списке, и его «путешествие в сердце тьмы» можно сравнить с другим фильмом 1979 года – копполовским «Апокалипсисом сегодня».

В наши дни репутация кинокартины Андрея Тарковского несколько обесценилась для западного зрителя, возможно, из-за новой моды в кино, но также и из-за недоступности для просмотра. Продолжительность «Сталкера» – два часа сорок минут – тоже составляет препятствие для современного киномана (если, конечно, он не Скорсезе).

Что особенного в этом фильме

В нем рассматриваются глубочайшие духовные и философские вопросы о современном состоянии, нашей неспособности полностью понять – не говоря уже о контроле – наших собственных глубочайших желаний и растущей деградации окружающей среды, которой мы подвергаем себя и нашу планету. Действительно, для современной аудитории это может быть самым пророческим аспектом всего фильма, отмечает Слевин.

Действие артхаусной драмы происходит в месте под названием «Зона» и вокруг него, опасно загрязненном и закрытом для всех, кто не уполномочен правительством. «Сталкеры» – это проводники, способные провести посетителей через множество ловушек и опасностей, которые представляет собой Зона, в ее эпицентр – в здание с Комнатой, которая может содержать доказательства инопланетной оккупации, но также обещает исполнить заветное желание посетителя.

Наш Сталкер, Александр Кайдановский, проводит Писателя (Анатолий Солоницын) и Профессора (Николай Гринько) через множество опасностей, пока они не достигнут своей цели и не узнают, что же на самом деле Комната подарит им, своим посетителям.

Проект «Сталкер» известен своими проблемами с постановкой. Режиссер Андрей Тарковский и несколько других членов съемочной группы заболели из-за длительного нахождения под воздействием токсичной грязи, обнаруженной ими вокруг заброшенных эстонских промышленных предприятий, где происходили съемки. В конце концов режиссер «Сталкера» скончался от рака в 1986 году, в возрасте всего лишь 54 лет.

Помимо экологических проблем, первый год (!) съемок пришлось прерывать, поскольку советской кинолаборатории не удалось обработать материалы Western Kodak, на которых производилась съемка. По некоторым оценкам, экстерьеры фильма пришлось снимать трижды, прежде чем Тарковский счел их приемлемыми.

«Сталкер», сообщает Слевин, является фильмом, требующим многократного просмотра, чтобы полностью оценить его. Сам новозеландский автор этой статьи, по его признанию, посмотрел картину уже трижды, и вскоре собирается смотреть «Сталкера» еще раз.

Пожалуй, лучший способ прочувствовать второй или третий просмотр, отмечает Слевин – это смотреть сцену за сценой, одновременно читая произведение Джеффа Дайера «Зона: книга о фильме и о путешествии в Комнату», которое очень внимательно исследует кинодраму Тарковского.

Если вы в начале просмотра фильма разочаровались в его кропотливом темпе – ​​всего 142 кадра за 160 минут – тогда у Тарковского есть для вас послание:

«Фильм должен быть медленнее и скучнее в своем начале, чтобы зрители, зашедшие не в тот кинозал, успели уйти до начала основного действия».

Новозеландские сложности с Тарковским

Кинофильм «Сталкер», разочарованно отмечает Дэн Слевин, в настоящее время практически недоступен в Аотеароа (маорийское название Новой Зеландии), поскольку его нет ни на одной платформе потокового вещания или проката, за исключением YouTube- канала «Мосфильма», где он транслируется в великолепном формате высокой четкости 1080 dpi, однако который может оказаться «тяжелым» для новозеландского зрителя. Английские субтитры в этом фильме на «Ютуб» являются машинными, сгенерированные на основании русских субтитров. Это может показаться слишком далекой абстракцией или же просто добавит загадочности к общей атмосфере кинокартины.

Если новозеландскому зрителю ютуб-вариант с субтитрами не подойдет, пишет Дэн Слевин, то можно найти физический носитель на DVD в некоторых видеомагазинах, который можно взять напрокат или купить. Также диск со «Сталкером» Тарковского имеется в городской библиотеке Веллингтона.

Новозеландский автор сообщает, что в начале 80-х годов советское посольство подарило Веллингтонскому киносообществу 35-миллиметровую копию «Сталкера», и она долгое время хранилась в кинотеатре «Парамаунт». Остается надеяться, пишет он, что эта копия была сохранена вместе с остальной частью киноколлекции, когда кинозал «Парамаунт» закрылся, но ему неизвестно, где находятся сейчас все эти коллекционные пленки.

Тем не менее, подчеркивает Слевин, эта кинокартина является частью канона, поэтому можно ожидать, что в какой-то момент в будущем она появится для широкого доступа в сети г, например, на стримингах Mubi или Kanopy.