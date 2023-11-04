Бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру умерла на 69-м году жизни. Российским зрителям артистка запомнилась своей ролью в популярном сериале «Клон». Она исполнила роль супруги Мастафы, Ноэмии.

О кончине известной актрисы сообщили в мэрии бразильского города Гуапимирим. Артистка скончалась 3 ноября 2023 года в Рио-де-Жанейро. Она была госпитализирована в клинику с остановкой сердца, но медикам не удалось вернуть женщину к жизни, несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия.

Отмечается, что в январе 2022 года Элизанжела обращалась за помощью в клинику Jose Rabello de Mello из-за возникших проблем с дыханием, появившиеся после перенесенного коронавируса. Тогда актриса была помещена в реанимацию. Актриса была активным противником вакцинации от ковида. И даже после тяжелых последствий от заболевания, она все равно отказалась делать прививку.

Элизанжела ду Амарал Вергейру за свою актерскую карьеру снялась как минимум в 50-ти проектах. Самые известные из них – «Клон», «Во имя любви», «Сила желания», «Фаворитка».