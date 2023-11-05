Обычно российская актриса Мария Куликова, известная фанатам по роли нейрохирурга Марины Нарочинской в сериале «Склифосовский», не комментирует свою личную жизнь, ограничиваясь комментариями своего творчества.

Однако в одном из последних интервью актриса призналась, что состоит в отношениях с любимым мужчиной на протяжение последних 10 лет. При этом Куликова даже успела в тайне от всех выйти замуж за своего нового избранника.

«Все это время наши отношения остаются замечательными, возможно, поэтому я так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня. Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: “Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве”. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», – заявила актриса.

При этом личность своего избранника Мария Куликова не раскрывает. Напомним, что актриса воспитывает 12-летнего сына Ивана от Дениса Матросова.