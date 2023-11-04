В своей публикации в издании The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупике», в котором оказалась украинская армия в ходе контрнаступления. Президент Владимир Зеленский не согласился с ним, однако народ страны все же больше верит генералу, рассказал телеканал CNN.

Согласно опросу, который провели корреспонденты, подавляющему большинству украинцев надоел Зеленский, который бесконечно излучает позитив по поводу противостояния. В каждом своем видеообращении к народу он говорит о «скорой победе», призывает людей поверить в это.

Однако украинский народ, который следит за всеми событиями на фронте, хорошо понимает, что ВСУ могут победить только на словах. На деле же успех украинской армии остается недостижимым.

Ранее Зеленский заявил, что Залужный несколько сгустил краски, так как ситуация на фронте «совсем не такая патовая», как заявляет главнокомандующий.