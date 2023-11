В Новосибирске на продажу был выставлен необычный котенок по кличке Чаузи, в крови которого присутствует 35% от камышового кота. Автор объявления просит за котенка 7 тысяч рублей. По его словам, питомец вырастет в большого и крупного кота.

Мать Чаузи обладает кубком «The best of the best» 2022 и титулами «котенок чемпион САС», «взрослый чемпион САС». Отец котенка имеет титулы «международного чемпиона», «большого международного чемпиона», чемпиона «САС» и «CACIB».

«Если вы готовы купить котенка за эту сумму, это еще не значит, что мы его вам продадим. Котенок будет жить только с тем хозяином, которого выберет сам. Котенок продается в любимцы, то есть о разведении речи быть не может и это не наша прихоть, а природа решила так – до четвертого поколения все мальчики Чаузи бесплодны», – написал автор объявления о продаже.

Сообщается, что котенок был приучен к лотку и когтеточке. Также Чаузи готов к путешествиям, поскольку обладает полным пакетом документов, включая ветеринарный паспорт, полный комплект прививок и чип.