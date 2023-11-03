Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Новосибирске на продажу был выставлен необычный котенок по кличке Чаузи, в крови которого присутствует 35% от камышового кота. Автор объявления просит за котенка 7 тысяч рублей. По его словам, питомец вырастет в большого и крупного кота.

Мать Чаузи обладает кубком «The best of the best» 2022 и титулами «котенок чемпион САС», «взрослый чемпион САС». Отец котенка имеет титулы «международного чемпиона», «большого международного чемпиона», чемпиона «САС» и «CACIB».

«Если вы готовы купить котенка за эту сумму, это еще не значит, что мы его вам продадим. Котенок будет жить только с тем хозяином, которого выберет сам. Котенок продается в любимцы, то есть о разведении речи быть не может и это не наша прихоть, а природа решила так – до четвертого поколения все мальчики Чаузи бесплодны», – написал автор объявления о продаже.

Сообщается, что котенок был приучен к лотку и когтеточке. Также Чаузи готов к путешествиям, поскольку обладает полным пакетом документов, включая ветеринарный паспорт, полный комплект прививок и чип.

Вам может понравиться

Умер американский астронавт Томас Маттингли, участник космической миссии «Аполлон-16»

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что на 88-м году жизни скончался астронавт Томас К. Маттингли II. По словам директора NASA Билла Нельсона, Томас

Жена разоренного бизнесмена Андрея Лобанова рассказала о его заболевании

Олигарх Андрей Лобанов, разбогатевший на продаже игрушек для детей, назвал причиной своего разорения жену Алису. Именно она, по словам бизнесмена, превратила его из процветающего предпринимателя в бездомного и нищего. В

Супруга солиста группы «Звери» Королева порадовала фанатов селфи в купальнике из Испании

Жена фронтмена группы «Звери» Романа Билыка опубликовала в Сети фотографию, на которой она стоит в трендовом купальнике перед зеркалом в номере испанского отеля. Фото Марина Королева опубликовала на своей страничке