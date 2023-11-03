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В окрестностях села Гальбштадт, расположенного в Алтайском крае, около 4 утра 3 ноября на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. На скользкой дороге столкнулись фура и карета скорой помощи. В результате удара оба автомобиля выбросило в кювет, а водитель скорой помощи и ее пациент скончались на месте.

Как сообщает портал NGS.RU со ссылкой на прокуратуру Алтайского края, всего в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четверо человек. Двое граждан получили травмы различной степени тяжести, а водитель скорой помощи и ее пациент погибли на месте.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов с целью установить все детали аварии. Известно, что областная прокуратура уже начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, однако конкретная статья УК РФ пока не сообщается.

«По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. На место происшествия выехал территориальный прокурор», – прокомментировали в прокуратуре Алтайского края.

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