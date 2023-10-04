Москвичи, проживающие по улице Большая Дорогомиловская 9, были вынуждены выстроиться в живую цепь с целью остановить строительную технику, пытавшуюся заехать во дворы многоэтажных домов. О ситуации со скандальной стройкой рассказывает в своем материале портал msk1.ru.

Местные жители возмущены решением построить на территории бывшего детского сада новые таунхаусы, поскольку застройщик спроектировал из возведение по периметру территории. Таким образом, невозможно будет построить новые дома без захвата уже существующих детских площадок и придомовых территорий.

Жители многоэтажных домов уже написали коллективное заявление в ФСО и префектуру по факту незаконного строительства на месте детского садика, под которым было расположено большое бомбоубежище. При этом во время проведения работ по демонтажу здания детского сада под землю уже провалился экскаватор.

Депутат от фракции КПРФ Екатерина Енгалычева в своем Телеграм-канале написала пост, в котором обратилась к мэру города Сергею Собянину: «Куда уже проваливался экскаватор застройщика, а когда таунхаусы провалятся, кто будет отвечать? И как же СВО, она уже закончилась, необходимости восстановления бомбоубежищ больше нет?»