Украинская армия не в состоянии конкурировать с Вооруженными силами Российской Федерации в вопросе количества и эффективности применения беспилотных летательных аппаратов на фронте. Об этом в своем материале со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает The Washington Post.

По словам военнослужащего ВС Украины с позывным «Свифт», противостояние дронов на фронте похоже на партию в шахматы, которую в настоящий момент выигрывает российская армия. Обычно украинские БПЛА способны нести заряды, сопоставимые по мощности с ручными гранатами, что не позволяет наносить существенные повреждения бронетехнике.

При этом ежемесячные потери беспилотников в украинской армии составляют около одной тысячи единиц. По словам сослуживца бойца с позывным «Свифт», беспилотников никогда не бывает достаточно на поле боя.

Напомним, что контрнаступление ВС Украины началось еще 4 июня, однако до сих пор значимого результата на поле боя достигнуто не было. По словам российского президента, только за три месяца безуспешного контрнаступления украинская армия в «попытке любой ценой добиться результата» понесла потери убитыми и ранеными более 70 тысяч военнослужащих.