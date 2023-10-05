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В окрестностях села Александро-Калиново российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил полуторатонную авиационную бомбу для уничтожения штаба тактической группы «Соледар» ВС Украины, расположенного в подземном бункере.

Результатом первого применения в зоне СВО ФАБ-1500 стало уничтожение более 50 высокопоставленных офицеров украинской армии, зарубежных военных советников и командоров отрядов наемников. Примерно столько же человек получили ранения различной степени тяжести. Подтверждением нахождения в бункере натовских офицеров является тот факт, что раненные были срочно эвакуированы в польский город Жешув.

Прилет по штабу украинского командования пришелся как раз в момент рабочего совещания. В результате мощного взрыва была уничтожена свя аппаратура связи, боевая техника, а также все опорные пункты в радиусе 100 метров от бункера.

По словам военного эксперта, капитана I ранга Василия Дандыкина, ФАБ-1500 М54 (УМПК) по мощности превосходит ракету «Кинжал» примерно в три раза. При этом новый унифицированный модуль планирования и коррекции превращает это грозное оружие еще и в высокоточное, что и было продемонстрировано на практике точным попаданием в бункер с командованием ВС Украины.

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