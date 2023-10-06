Ровно 50 лет назад началось военное противостояние, известное как «Судный день», между Израилем и коалицией арабских государств. Этот ожесточенный конфликт за территории на Ближнем Востоке продолжался долгие годы и оставил тяжелые последствия.

В осенний период 1973 года израильская военная разведка обнаружила скопление арабских войск на границах Сирии и Египта. Несмотря на предупреждения о возможной агрессии, Израильские власти не ожидали, что Дамаск и Каир решатся на нападение.

Однако реальность оказалась гораздо хуже. Внезапно силы Сирии и Египта начали атаку на Израиль. Объединенные арабские силы насчитывали от 750 тысяч до 1,2 миллиона военных, с более чем 3,5 тысячами танков, 1000 боевыми самолетами, 180-250 вертолетами и несколькими сотнями кораблей.

В ходе этой войны были убиты и ранены десятки тысяч человек, а потери арабских стран включали около двух тысяч танков и сотен самолетов. Несмотря на кажущийся провал, арабские армии не были полностью разгромлены.

Эта война оказала глубокое влияние на мир и имела долгосрочные последствия для политической и военной обстановки на Ближнем Востоке, отмечает РИА Новости.