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Боевики ХАМАС продолжают обстреливать территорию Израиля ракетами из сектора Газа. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры прилета одной из ракет в окрестностях международного аэропорта Бен-Гурион.

На опубликованных кадрах видно, как в районе международного аэропорта поднимается дым после падения ракеты. При этом официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в настоящий момент нет.

При этом в здании аэропорта началась паника среди пассажиров, ожидающих вылета своих рейсов из-за включения сирен, предупреждающих о воздушной тревоге.

Напомним, что в шесть утра 7 октября после массированного ракетного обстрела Израиля боевики ХАМАС проникли на его территорию из сектора Газа сразу в нескольких местах. При этом атака совершалась с моря, суши и воздуха. Исламисты назвали свою операцию «Буря в Аль-Акса». В ответ Израиль уже призвал в ряды ЦАХАЛ 300 тысяч резервистов и наносит ракетные удары по сектору Газа.

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