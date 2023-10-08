По информации, предоставленной немецким изданием Bild, сотрудники Центральной службы по исполнению санкций и представители таможни провели обыск в резиденции на Тегернзее. Утверждается, что данная вилла принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

В ходе проведения операции обнаружены значительные материальные ценности, включая роскошные автомобили, такие как Mercedes Maybach S500. Замечено, что эти автомобили были вывезены с территории виллы с использованием пяти автовозов, которые образовали длинную колонну конфискованных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что персональные санкции в отношении Алишера Усманова были введены после начала специальной военной операции на Украине. В результате активы российского бизнесмена в Европейском союзе были заморожены.