Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По информации, предоставленной немецким изданием Bild, сотрудники Центральной службы по исполнению санкций и представители таможни провели обыск в резиденции на Тегернзее. Утверждается, что данная вилла принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

В ходе проведения операции обнаружены значительные материальные ценности, включая роскошные автомобили, такие как Mercedes Maybach S500. Замечено, что эти автомобили были вывезены с территории виллы с использованием пяти автовозов, которые образовали длинную колонну конфискованных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что персональные санкции в отношении Алишера Усманова были введены после начала специальной военной операции на Украине. В результате активы российского бизнесмена в Европейском союзе были заморожены.

Вам может понравиться

В Болгарии опубликовали предсказания ясновидящей Ванги на следующий 2024 год

Болгарская прорицательница Ванга в своих предсказаниях называла 2024 год годом непростым. Согласно ее пророчествам, человечество может столкнуться как с глобальными природными катастрофами, так и с крупными политическими изменениями. Ванга предупреждала

В США призвали украинцев молиться за победу ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский продал плодородный украинский чернозем американской компании BlackRock, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети. В своем сообщении Риттер также выразил мнение, что только путем

Россияне могут получить штраф в 1 млн. лир в Турции

Высокие темпы возрастания инфляции в Турции стали причиной роста цен на туристичеком рынке страны. Из-за потери конкурентоспособности многими отелями и гостиницами правительство решило принять ряд мер. В частности, решить проблемы