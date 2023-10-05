На улице Щербакова в Екатеринбурге 4 октября около полудня произошел странный инцидент. Водители проезжающих по дороге автомобилей уворачивались от катящейся по асфальту абсолютно голой женщины. Соответствующие кадры и свидетельства очевидцев опубликовали на портале E1.RU.

В объектив видеорегистратора проезжающего по дороге автомобиля попала голая женщина, которая перекатывалась поперек дороги. На опубликованных кадрах видно, как автомобили на скорости пытаются объехать внезапно возникшее препятствие. «Сегодня такая ситуация произошла с моим знакомым, на видеорегистратор сняли: женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно – из машины выкинули или нет. Позади него две машины остановились и к ней подбежали, говорит, они вызвали полицию», – написала одна местных жительниц.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов в 14:30 забрали голую женщину с проезжей части и передали ее медикам. Женщина вела себя неадекватно, из-за чего ее госпитализировали в психиатрическое медучреждение Екатеринбурга.