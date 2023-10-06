В Екатеринбурге школьница в поисках отца для себя и мужа для своей матери разместила бумажные объявления во дворе. Девочка оставила послания с просьбой найти хорошего мужчину для своей мамы, который был бы некурящим, уважительным и заботливым, и если он еще и учитель, то это было бы прекрасно. Девочка считает, что мужчина должен быть умным, а учителя обычно считаются очень умными. Она выразила надежду, что у нее появится умный папа, который будет помогать ей с домашними заданиями.

В объявлениях указан также номер телефона. Позвонившие по этому номеру журналисты связались с матерью девочки, которая уточнила, что инициатива размещения объявлений принадлежит ее семилетней дочери. Мать рассказала, что у нее уже давно нет мужа, они разошлись, и он не общается с их дочерью. Она не уточнила, связался ли кто-то еще с ней после просмотра объявления о поиске мужа.