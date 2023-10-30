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Советник главы Донецкой народной республики (ДНР), Ян Гагин, предложил участникам инцидента в аэропорту Махачкалы, где произошли беспорядки, присоединиться к борьбе с злом в зоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе.

Гагин сказал: «Ребята, если вы хотите бороться с фашизмом, бороться действительно со злом и нечестью, то милости просим, ждем вас на передовой в Донбассе».

Ранее глава Дагестана, Сергей Меликов, также призвал участников инцидента в аэропорту Махачкалы отправиться в зону специальной военной операции, считая, что это может помочь им восстановить свою репутацию в глазах общества.

Вечером 29 октября, в аэропорту Уйташ в Махачкале, толпа агрессивно настроенных дагестанцев прорвалась в ожидании рейса из Тель-Авива. Поиск евреев среди путешественников привел к массовым беспорядкам.

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