Российские следователи предъявили обвинение в военных преступлениях заместителю командира войсковой части А3160 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Бурковскому. Согласно сообщению Следственного комитета России (СКР), обвинение связано с его предполагаемым участием в жестоком обращении с пленными военнослужащими Вооруженных сил России.

Следствие утверждает, что Сергей Бурковский был замешан в случаях жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими. Он также объявлен в розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование началось после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором показаны жестокие пытки российского пленного с участием бойцов ВСУ. Этот инцидент привел к началу расследования и выявлению подозреваемых.