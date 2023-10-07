На территории Словакии, где обосновалось большое количество украинских беженцев, наблюдается рост напряженности в обществе. Беженцы ощущают страх перед возможным выдворением из страны, пишет «МК».

Словакия переживает формирование нового правительства после проведения выборов, и новый лидер страны, Роберт Фицо, известен своей политикой, близкой к России. Он уже заявил, что страна больше не передаст Украине ни одного патрона. Это приводит к ухудшению отношения к украинским беженцам в Словакии.

Большое количество украинских беженцев, особенно из восточных районов Украины, прибыло в страну, и это вызывает недовольство среди местных жителей. Они возмущены тем, что власти оказывают помощь беженцам в ущерб своим собственным гражданам, многие из которых находятся в трудной экономической ситуации.

По словам одного из русскоязычных жителей Словакии, беженцы с Украины опасаются выдворения на родину. Они боятся попасть под мобилизацию и быть отправленными на фронт.