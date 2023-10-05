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«Фонтанка» исследовала методические рекомендации для безопасности в метро в отношении опасных пассажиров и выявила интересные аспекты.

Эти рекомендации были разработаны несколько лет назад, но сейчас они стали актуальными, учитывая ситуацию в петербургском метрополитене и введение различных режимов на объектах с повышенной важностью. Рекомендации направлены на выявление подозрительных лиц в контрольных зонах метро.

Определение потенциально опасных индивидов включает в себя более десятка внешних признаков. Эти признаки часто соотносятся с типичным профилем экстремистов, в основном исламистов. Подозрение может возникнуть даже у лиц европейской наружности. Особое внимание уделяется людям, разговаривающим на арабском языке и использующим слова, связанные с религией, в своей речи.

Другие признаки могут включать в себя наличие головного убора у женщин, в том числе традиционного платка, а также легких газовых косынок или бейсболок. Некоторые женщины могут имитировать беременность, чтобы скрыть что-либо под одеждой. Однако разработчики подчеркивают, что наличие хиджаба само по себе не является признаком опасности и должно рассматриваться в контексте других признаков.

В дополнение к внешним признакам, следует обращать внимание на поведение, такое как заторможенность реакции, возбуждение или выделение пота. Важно обращать внимание на резкие движения, оглядывание назад и другие необычные действия, которые могут вызвать подозрения.

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