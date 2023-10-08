Специалисты провели анализ популярных направлений зимнего отдыха среди российских туристов и оценили стоимость авиабилетов на эти маршруты. Изучив данные, они пришли к следующим результатам, что почти 40 процентов туристов из России предпочитают зарубежные направления для зимнего отдыха.

Наиболее популярным направлением среди российских туристов на период с декабря по февраль является Таиланд. Средняя стоимость билетов туда и обратно составляет 73 600 рублей на одного человека. На Таиланд приходится 22 процента всех бронирований за рубеж.

На втором месте по популярности находится Турция, которую выбирают 11 процентов пользователей. Средняя стоимость билетов туда и обратно составляет 30 800 рублей.

Третье место занимает ОАЭ, на которые приходится шесть процентов бронирований. Средний чек на билеты в ОАЭ составляет 66 300 рублей.

Также в пятерку популярных стран входят Узбекистан с средней стоимостью билетов 30 400 рублей и Индонезия с чеком в 87 700 рублей. На эти направления летят пять и четыре процента пользователей соответственно, выбирающих зарубежные маршруты для зимнего отдыха.