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Редакция издания Times совместно с группой ученых представили совместный видеоролик, в котором был детально смоделирован глобальный ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, а также его последствия для планеты и человечества.

4-минутный видеоролик показывает цепочку событий, которая начинается с первого пуска ракеты с ядерной боеголовки и заканчивается 100-м днем, когда на планете Земля наступает «ядерная зимняя ночь». Для примера, конфликт начинается запуском баллистических ракет с американской субмарины, находящейся у берегов Норвегии. Обнаруженные на подлете к России ракеты противника становятся причиной ответного залпа.

В первую очередь, от взрыва ядерных боеголовок и последующего электромагнитного импульса будет выведена из строя вся электроника. В течение получаса крупнейшие города планеты будут поражены ударами ядерных боеголовок. В эпицентрах взрывов все живое просто испарится, а в радиусе десятков километров начнутся масштабные пожары.

Поднявшиеся дым и пепел погрузят планету в долгую «ядерную зимнюю ночь», пережить которую не сможет около 99% населения США, России, КНР и Европы из-за болезней и начавшегося голода.

«Но даже если ситуация даже отдаленно так плоха, как предсказывает это исследование, у нее нет победителей, есть только проигравшие. Поэтому чем больше людей осознает последствия масштабного ядерного конфликта, тем меньшая вероятность его начала», – резюмировали авторы ролика.

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