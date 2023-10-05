Во время попытки организовать высадку десанта ВСУ на гидроциклах в Крыму один из украинских боевиков был взят в плен сотрудниками ФСБ. В ходе допроса пленный диверсант сообщил российским военнослужащим о месте сбора группы перед операцией – на базе в Овидиополе в Одесской области. В ночь на 5 октября по базе Главного управления разведки Украины прилетели российские ракеты.

При этом ночные прилеты ударных беспилотников и ракет ВКС России были отмечены также по целям в Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. На территории Полтавской области был поражен военный аэродром в Миргороде. Именно здесь базируются военные самолеты 831-й бригады тактической авиации ВС Украины.

На территории Харьковской области очередной прилет пришелся на заводские цеха завода им. Малышева, где происходит поточный ремонт украинской бронетехники. В Кировоградской области был поражен 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных сил Украины, расположенный в окрестностях поселка Богдановка.