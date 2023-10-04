В молдавском селе Братушаны вандалы повредили памятник Ленину, который был восстановлен на средства, выделенные местным меценатом, пожелавшим остаться неизвестным. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«В селе Братушаны Единецкого района восстановлен разрушенный вандалами несколько недель назад памятник В.И. Ленину. Бюст восстановил меценат, пожелавший остаться неизвестным. Так что никогда не надо отчаиваться. Ибо, как говорил Владимир Ильич, “отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, не способен бороться”. Братушаны в очередной раз доказали, что способны бороться. Не столько за Ленина, сколько за чувство собственного достоинства», – написал Петрович.

Ранее мэр молдавского города Единцы Константин Кожокару сообщил о повреждениях, которые получил памятник Ленину в результате действий вандалов. По словам мэра, правоохранительные органы проанализируют записи с камер наружного наблюдения, чтобы найти правонарушителей.