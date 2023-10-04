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Дмитрий Медведев, занимающий пост замглавы Совбеза Российской Федерации, опубликовал в своем Телеграм-канале свежий пост, в котором прокомментировал первую в истории США отставку спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти.

В своем посту Медведев написал, что для киевского режима на международной арене появилось сразу две приятные новости. Первой хорошей новостью для Киева Медведев назвал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о возможном вступлении Украины в ЕС к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил Медведев.

Второй положительной новостью для киевского режима замглавы Совбеза РФ назвал отставку спикера Палаты представителей. «Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – резюмировал Медведев.

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