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Девушка из Алтайского края принимает участие в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2023». Анжелика Григорьевская, 22-летняя жительница Барнаула, успешно закончила механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и в настоящее время продолжает обучение в магистратуре Алтайского государственного университета по направлению «Анализ данных и разработка цифровых медиа».

Имея образование математика, Анжелика занимается спортивными танцами уже 18 лет и имеет желание развивать свои творческие способности в дизайне. Она также выразила свое стремление приносить пользу Родине, мечтает о создании крепкой и счастливой семьи и о путешествии по всему миру.

На вопрос о том, почему именно она заслуживает звание «Мисс Россия», Анжелика подчеркнула, что титул должен принадлежать той, кто сочетает в себе красоту, умение, талант в живописи и танцах, а также активно занимается спортом. Она убеждена, что победительница должна гордиться историей своей страны и быть истинным патриотом.

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