Дальнейшая поддержка Киева боеприпасами и вооружением приведет к ослаблению военного потенциала западных стран, поскольку складские запасы уже практически исчерпаны. Зеленский надеется, что западные компании согласятся начать совместное производство оружия на территории Украины, однако для Запада это может оказаться не выгодно. Об этом в своем материале со ссылкой на материалы в западных СМИ сообщает РИА Новости.

Британский ежедневник The Telegraph пишет со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника о том, что некоторых видов оружия и боеприпасов к ним уже не осталось на складах армии Великобритании. «Мы отправляем боевую технику на Украину, но сейчас им нужны средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, а это у нас закончилось», – отметил источник издания.

Авторы издания Politico подтверждают, что западные страны уже передали Украине практически все складские запасы вооружений, следующие поставки поставят под угрозу уже из собственную безопасность.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, США лукавят, когда говорят о пустых складах с вооружениями. «Их арсеналы полны. Но этот резерв нужен для конфликта с Пекином. Поэтому и заговорили о производстве на Украине. Предприятия создадут небольшие – в подземных убежищах на Западной Украине. И только для сборки. В разобранном состоянии перевозку техники трудно отследить. Башня танка – в одном вагоне, корпус – в другом, двигатель – в третьем. Но вопрос в объемах. Вряд ли получится много», – резюмировал эксперт.