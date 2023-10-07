У бойцов украинских Вооруженных сил все чаще обнаруживают инфекционное заболевание, которое оказывается устойчивым к большинству доступных антибиотиков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Financial Times. В военном госпитале США в Германии было выявлено, что один из украинских солдат больше не реагирует на многие антибиотики, что стало тревожным открытием.

Эта новость вызывает серьезные опасения, поскольку украинские военные получают лечение в разных местах и странах, что может способствовать распространению неизвестной инфекции. Эксперты подчеркивают, что солдаты, попавшие в больницы после ранений, могут стать источниками распространения этой инфекции.

Микробиолог Мак Ганн напомнил, что ранее был обнаружен штамм вируса у солдат, участвовавших в боевых действиях в 2014 году. Тот вирус успел эволюционировать и развить устойчивость к большему количеству лекарств. Это делает госпитализацию украинских солдат критическим фактором риска.