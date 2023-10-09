Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из Кургана рассказал о своем опыте участия в боевых операциях вместе с командиром спецназа «Ахмат» по имени Апти Алаудинов. В беседе с Ura.ru он поделился информацией о совместных боях и признался, что после этого перешел служить в спецназ, связанный с Рамзаном Кадыровым.

Боец охарактеризовал Алаудинова как человека с большой силой и смелостью, признав его лучшим генералом на СВО. Такие слова уважения и похвалы он произнес в адрес своего бывшего командира.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что опыт деятельности ЧВК «Вагнер» как частной военной компании был несовершенным и не соответствовал законодательству. Путин также подчеркнул отсутствие законодательной базы в России, регулирующей деятельность частных военных компаний (ЧВК).

Вам может понравиться

Глава UFC Уайт разрешил бойцам из РФ выходить на поединки с флагом страны

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщило о решении разрешить бойцам выходить на свои поединки с флагами своих стран. Эту новость объявил глава UFC Дэйн Уайт, как сообщает MMA Junkie. Среди

Боец ВСУ рассказал, как украинской армии удалось отвоевать несколько деревень

Украинский военнослужащий Константин Денисов поведал украинским журналистам о ситуации на передовой. По его словам, все происходящее можно написать кратко: «ад». «Происходит беспрерывный ад. Что наша, что российская арта молотят двадцать

Племянник экс-футболиста Бенаюна убил троих боевиков в ходе атаки на Израиль

Племянник бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Израиля, Йосси Бенаюна, успешно отразил нападение троих агрессоров во время атаки на страну. Племянник Бенаюна, который является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную