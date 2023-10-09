Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из Кургана рассказал о своем опыте участия в боевых операциях вместе с командиром спецназа «Ахмат» по имени Апти Алаудинов. В беседе с Ura.ru он поделился информацией о совместных боях и признался, что после этого перешел служить в спецназ, связанный с Рамзаном Кадыровым.

Боец охарактеризовал Алаудинова как человека с большой силой и смелостью, признав его лучшим генералом на СВО. Такие слова уважения и похвалы он произнес в адрес своего бывшего командира.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что опыт деятельности ЧВК «Вагнер» как частной военной компании был несовершенным и не соответствовал законодательству. Путин также подчеркнул отсутствие законодательной базы в России, регулирующей деятельность частных военных компаний (ЧВК).