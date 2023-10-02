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Вооруженные силы Украины лишились военнослужащих, прошедших фундаментальную подготовку под руководством инструкторов НАТО и США с 2014 по 2022 года. Профессиональная часть украинской армии была полностью уничтожена Вооруженными силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Такое мнение выразил отставной морской пехотинец  ВС США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.

По его словам, в настоящий момент в рядах вооруженных сил Украины на фронте находятся мобилизованные бойцы, не обладающие достаточной профессиональной подготовкой. «Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022, были уничтожены Россией с начала спецоперации», – выразил свое мнение бывший морской пехотинец ВС США Берлетик.

Ранее издание Business Insider опубликовало материал со ссылкой на заявление инструктора ВС США, задействованного в программе по подготовке украинских военнослужащих в странах НАТО, что не все западные методики ведения боевых действий могут пойти на пользу вооруженным силам Украины.

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