Актер и продюсер Боб Баркер, который также вел наиболее популярные игровые шоу в Соединенных Штатах, скончался в возрасте 99 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Уильям Баркер родился в Даррингтоне в 1923 году. Он учился в колледже и увлекался баскетболом, а в 1943-м решил поступить на военную службу. Будущий актер проходил подготовку к полетам на истребителях ВВС США, но участвовать в боевых действиях ему не довелось.

С 1950 года Баркер вел авторскую программу The Bob Barker Show. Также огромной популярности он добился с шоу The Price Is Right.

В 1960 году актер дебютировал в сериале «Бонанца». Также он снимался в фильмах и сериалах «Как я встретил вашу маму», «Счастливчик Гилмор», «Китайский городовой», «Няня» (в России этот сериал был адаптирован под названием «Моя прекрасная няня»).

Кроме того, Баркер участвовал в озвучивании мультфильмов «Губка Боб», «Гриффины» и «Футурама».