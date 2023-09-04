В тг-канале «Кровавая барыня», который ведет известная телеведущая Ксения Собчак, появилось фото генерала армии Сергея Суровикина. Сообщается, что бывший главнокомандующий ВКС России находится в настоящий момент дома, передает портал Ura.ru.

На фотографии Суровикин в темных очках и гражданской одежде идет вдоль ограждения вместе со своей женой.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», – подписала фотографию Ксения Собчак.

Также она уточнила, что фото сделано сегодня.

Напомним, в ходе пресс-конференции министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о местонахождении Сергея Суровикина.

Издание РБК сообщает, что генерал армии появлялся в последний раз на публике 24 июня. Тогда он обратился к представителям ЧВК «Вагнер» и призвал прекратить мятеж.

Фото – телеграм-канал “Кровавая барыня”