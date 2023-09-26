Американский журналист Сеймур Херш опубликовал новые подробности дела о подрыве газопроводов «Северные потоки». По его словам, все причастные к уничтожению газопроводов в Балтийском море граждане США не оставили никаких следов, поскольку отчеты о проделанной работе не вносились в электронные базы данных.

Херш подчеркнул, что все отчеты, касательно подготовки и реализации подрыва, отправлялись только главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу. При этом он лично докладывал о ходе операции американскому президенту Джозефу Байдену, а все отчеты в бумажной форме были уничтожены.

Напомним, что летом 2023 года американское издание The Washington Post опубликовало статью о подготовке теракта на «Северных потоках». Автор материала отмечал, что Центральному разведывательному управлению США было в деталях известно о готовящемся подрыве газопроводов «Северные потоки». Сотрудники ЦРУ знали, что Киев планирует взорвать газопроводы еще в июне 2022 года.