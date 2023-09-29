Жительница Новосибирска выиграла суд у автосалона и получила 4,4 миллиона рублей компенсации за неисправный автомобиль.

Судебный процесс длился три года. Женщина приобрела автомобиль Nissan Qashqai, выпущенный в 2016 году, который выглядел как новый, из автосалона с хорошей репутацией.

После приобретения автомобиля женщина вскоре обнаружила шумы в двигателе и вернулась в автосалон. Машину отправили на двухнедельную диагностику, которая выявила серьезную поломку. Когда она решила вернуть автомобиль, столкнулась с отказом со стороны автосалона, где никто не хотел признавать проблемы.

Для решения этой ситуации жительнице Новосибирска пришлось обратиться к юристу, но досудебное урегулирование не принесло результата, поскольку автосалон настаивал на том, что поломка произошла после покупки.

В конечном итоге суд Заельцовского района вынес решение в пользу покупательницы, и автосалон был признан виновным. Он должен был выплатить стоимость машины (1,13 миллиона рублей), 1,53 миллиона рублей неустойки, 1,47 миллиона рублей в виде штрафа, 267 тысяч рублей в убытках, а также 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 17 тысяч рублей за возмещение судебных расходов.