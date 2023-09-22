Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Генассамблее ООН Владимир Зеленский проявил высокую степень эмоциональности в обсуждении стран, которые поставляют оружие Украине, как сообщает издание Bloomberg.

В сообщении говорится: «Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален». Политик «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро.

Издание также отмечает, что его спор с одним из западных союзников вышел из-под контроля, и это «намекает на нарастающее напряжение за кулисами».

Ранее лидер демократического большинства в Сенате США, Чак Шумер, раскрыл детали своей встречи с Зеленским. Тогда лидер Украины заявил, что если страна не получит помощь, то проиграет войну.

Вам может понравиться

ФСБ в Новосибирске задержала высокопоставленных полицейских из состава ОЭБиПК

В Новосибирске сотрудники Федеральной службы безопасности произвели задержание высокопоставленных полицейских, которые служат в службе экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Эта информация была распространена ресурсом НГС. Задержания связаны с расследованием

Эксперт рассказала, почему не стоит инвестировать кредитные деньги

Инвестирование денежных средств, взятых в кредит, по итогу может привести к негативным последствиям. Эксперт «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко рассказала журналистам информационного агентства «Прайм», что при игре на бирже можно полностью потерять

Оружейники из Ижевска создали грозный «цветочек» для ВСУ

«Плохие вести для украинских ВВС» – такие заголовки появились в западной прессе. Причиной для оптимизма западных военных аналитиков стали записи, на которых видно поражение истребителя Вооруженных сил Украины «МиГ-29» в