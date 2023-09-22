На Генассамблее ООН Владимир Зеленский проявил высокую степень эмоциональности в обсуждении стран, которые поставляют оружие Украине, как сообщает издание Bloomberg.

В сообщении говорится: «Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален». Политик «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро.

Издание также отмечает, что его спор с одним из западных союзников вышел из-под контроля, и это «намекает на нарастающее напряжение за кулисами».

Ранее лидер демократического большинства в Сенате США, Чак Шумер, раскрыл детали своей встречи с Зеленским. Тогда лидер Украины заявил, что если страна не получит помощь, то проиграет войну.