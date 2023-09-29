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В зоне проведения специальной военной операции потери в личном составе вооруженных сил Украины составили около 130 военнослужащих на Херсонском, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли удары по позициям противника на Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и полевой артиллерией. Суммарные потери ВСУ составили 60 военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении артиллерийским огнем и ударами армейской авиации было ликвидировано около 50 военнослужащих и два автомобиля ВС Украины. Также на данном направлении были уничтожены САУ M109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Подразделения ВС России нанесли огневое поражение украинским военнослужащим на Херсонском направлении. В результате огня артиллерии было ликвидировано около 20 человек личного состава, а также гаубица Д-30 и два автомобиля.

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